Arbeitsmarkt: Bundesarbeitsagentur verdoppelt Überschusserwartung

NürnbergWegen der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) ihre Überschuss-Erwartung für das laufende Jahr fast verdoppelt. Statt der ursprünglichen 2,7 Milliarden Euro hält die Bundesbehörde nun ein Plus von 5,3 Milliarden Euro für realistisch, wie die BA am Freitag in Nürnberg mitteilte. Zuvor hatten die „Nürnberg Nachrichten“ (Freitag) darüber berichtet.