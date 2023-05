Arbeitsmarkt Der Tag der Arbeit – ein Tag für Reformen!

Künstliche Intelligenz wie ChatGPT hat das Potenzial, großen Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen. Melanie Arntz, stellvertretende Leiterin des Forschungsbereichs „Arbeitsmärkte und Sozialversicherungen“ am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und Leibniz-Professorin für Arbeitsmarktökonomie an der Universität Heidelberg, geht davon aus, dass sich folglich auch der Arbeitsmarkt der Zukunft durch die digitale und ökologische Transformation „spürbar verändern“ werde.



Lesen Sie auch: Warum ausländische Spitzenkräfte nicht nach Deutschland wollen



Dadurch verschiebe sich die Beschäftigung hin zu Branchen, die in dieser doppelten Transformation zunehmend gefragt sind. Gleichzeitig wandeln sich auch die fachlichen und überfachlichen Anforderungen am Arbeitsplatz. „Der technologische Durchbruch im Bereich der KI wird in den nächsten Jahren beispielsweise viele Berufsbilder grundlegend verändern, die einen hohen Anteil analytischer Tätigkeiten ausführen“, prophezeit Arntz.