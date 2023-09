Arbeitsmarkt: Familienfreundliche Firmen finden eher Fachkräfte

In Zeiten von Fachkräftemangel bemühen sich deutsche Unternehmen immer stärker um Familienfreundlichkeit, um als Arbeitgeber attraktiver zu sein. Für fast 86 Prozent der Firmen ist dieses Thema wichtig, wie aus einer am Freitag vorgelegten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Zusammenarbeit mit dem Bundesfamilienministerium hervorgeht. 2015 war ein familienfreundliches Umfeld nur für rund 77 Prozent ein wesentlicher Faktor gewesen.