Arbeitsmarkt Flüchtlinge? Sehr gerne!

Wie findet ein mittelständisches Pflegeunternehmen aus dem nicht ganz so zentral gelegenen Südthüringen die Fachkräfte, die es so dringend benötigt? Die Geschäftsführerin versuchte es Anfang März mit einer Stellenanzeige auf einem Portal für Geflüchtete aus der Ukraine, das gerade aufgebaut worden war – und fand schon am nächsten Morgen zwei Nachrichten in ihrem Postfach.