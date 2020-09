Arbeitsmarkt Handwerk hat noch 29.000 Ausbildungsplätze zu vergeben

Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer hat an Schulabgänger appelliert, noch in diesem Jahr eine Ausbildung im Handwerk zu beginnen. „Wir haben noch Kapazitäten: Zurzeit sind allein im Handwerk noch 29.000 Ausbildungsplätze frei“, sagte Wollseifer der „Rheinischen Post“ (Montag) anlässlich des Tags des deutschen Handwerks am Samstag.