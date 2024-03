Arbeitsmarkt-Integration „Sie sind inzwischen lange hier – es ist an der Zeit, sich einen Job zu suchen“

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) beteuert in den vergangenen Wochen vermehrt, man habe die Kontaktdichte in den Jobcentern erhöht. Was heißt das genau?

Bisher lag der Fokus ganz klar darauf, dass die Menschen Deutsch lernen. Da sind die Vertreter aus den Jobcentern kurz vorm Abschluss in die Sprachkurse gegangen, haben Möglichkeiten der Vermittlung vorgestellt und die Menschen dann eingeladen zum Gespräch. Sie sollten dabei aber insbesondere ihre Sprachkenntnisse vertiefen. Denn wer ohne Deutschkenntnisse direkt in Arbeit vermittelt wird, verliert seinen Job auch schneller wieder. So wäre die Integration weniger nachhaltig – das ist wissenschaftlich belegt.