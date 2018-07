Arbeitsmarkt Milliarden-Programm für Langzeitarbeitslose beschlossen

Bayerns Arbeitsministerin Kerstin Schreyer (CSU) erklärte, sie stehe zu den Vereinbarungen des Koalitionsvertrages. Heils Vorschlag sei aber „sehr teuer und hilft vergleichsweise nur wenigen Menschen“. Eine öffentlich geförderte Beschäftigung könne nur einer von vielen Bausteinen sein. Die Grünen-Politikerin Beate Müller-Gemmeke warf Heil vor, er habe sich dem „Druck der Union gebeugt“ und bemesse die Förderung nun nur am Mindestlohn. Ein erster Entwurf des Ministeriums hatte noch die Orientierung an ortsüblichen Tariflöhnen vorgesehen.

Auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi äußerte die Erwartung, „dass in der parlamentarischen Beratung noch entsprechende Verbesserungen auf den Weg gebracht werden“. Grundsätzlich ziele das Gesetz in die richtige Richtung. Laut Diakonie muss der Entwurf "deutlich nachgebessert werden".