Arbeitsmarkt Minister Heil: Vereinfachter Zugang zur Kurzarbeit bis Ende Juni 2023

11. Dezember 2022

Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales Bild: dpa Bild:

Um den wirtschaftlichen Kollaps in der Corona-Zeit zu vermeiden, hat die Bundesregierung den Zugang zum Kurzarbeitergeld erleichtert. Auch in der Energiekrise sollen die Regelungen erst einmal so weiter gelten.