Arbeitsmarkt: Mit dem Chill-Modus kommt niemand aus der Krise

Ich wünsche mir stattdessen ein stärkeres Signal der Politik: „Liebe Arbeitnehmer, wir schaffen gerade viele Vorteile für euch, und damit Nachteile für eure Arbeitgeber, aber das bedeutet nicht, dass wir den 'Chill-Modus' einführen wollen. Dazu gehört eine angemessene Gegenleistung in Form von Leistung. Denn nur so können diese Vorteile auf Dauer finanziert

werden. Gebt Vollgas bei eurer Arbeit, tut euer Bestes. Wir sind in einer Krise, und nur durch Leistung werden wir sie überwinden. Es ist ein Geben und Nehmen.“