Arbeitsmarkt Prognose: Arbeitslosigkeit geht in allen Bundesländern zurück

Trotz der Risiken in Folge des Ukrainekriegs wird nach einer Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung die Arbeitslosigkeit in allen Bundesländern im Laufe des Jahres zurückgehen. In Bayern etwa soll die Arbeitslosenquote der am Montag vorgelegten Prognose zufolge unter 3 Prozent sinken. In Baden-Württemberg werde sie im Jahresdurchschnitt bei etwa 3,3 Prozent liegen. Am anderen Ende der Skala stehen Bremen und Berlin mit 9,3 und 8,5 Prozent.