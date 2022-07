Arbeitsmarkt So könnte die Kurzarbeit praktikabler für schwere Wirtschaftskrisen werden

Das Szenario erinnert an die Coronapandemie: Restaurants, Veranstaltungssäle und Läden mussten kurzfristig schließen, zwischen Februar und April 2020 schnellte die Zahl der Kurzarbeitenden von knapp 134 000 auf fast sechs Millionen Menschen in die Höhe. Mit Folgen auch für die Bundesagentur für Arbeit (BA): Hatten zuvor 700 Expertinnen und Experten die entsprechenden Anträge bearbeitet, mussten innerhalb weniger Wochen 13.000 Beschäftigte diese Aufgabe fachfremd übernehmen – von Berufsberatern bis zu Sekretärinnen in der Zentrale in Nürnberg.