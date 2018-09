Arbeitsmarkt So viele Menschen wie noch nie sind befristet beschäftigt

BerlinDie Zahl befristeter Beschäftigungsverhältnisse hat im vergangenen Jahr mit knapp 3,2 Millionen in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor, die die Linken am Mittwoch in Berlin veröffentlichten und über die die „Bild“-Zeitung zuerst berichtete. Im Vorjahr waren es noch 2,9 Millionen, zehn Jahre zuvor 2,1 Millionen.