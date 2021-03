Arbeitsmarkt: SPD will Mindestlohn von zwölf Euro

Die SPD will den Mindestlohn im nächsten Jahr auf mindestens zwölf Euro anheben, sieht dafür in der amtierenden Koalition mit der Union aber keine Chance. „Mit der jetzigen Regierung wird das nichts werden“, sagte Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat Olaf Scholz dem Sender RTL/ntv am Sonntag. „Unser Koalitionspartner hat schon den Mindestlohn bei seiner Einführung hart bekämpft.“