 Arbeitsmarkt: SPD will Recht auf Home Office einführen

Bereits am Mittwoch hatte Nahles in einem Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) ihre Pläne für eine „Sozialstaatsreform 2025“ erläutert, die ebenfalls bei dem Treffen der SPD-Spitze auf der Tagesordnung stehen. Die Vorsitzende will die unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder eingeführte Hartz-IV-Reform überwinden und Arbeitslosen mehr Geld zahlen.