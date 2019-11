Arbeitsmarkt Trotz Mini-Wachstum: Erwerbstätigkeit klettert auf höchsten Stand seit 1990

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist so hoch wie noch nie. Im dritten Quartal wuchs sie um 356.000 oder 0,8 Prozent zum Vorjahreszeitraum und erreichte mit 45,4 Millionen den höchsten Stand nach der Wiedervereinigung 1990, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte.