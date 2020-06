Arbeitsmarktkrise: Jobretter Demografie

Was branchenübergreifende Jobmassaker alter Prägung erschwert, ist vor allem ein Faktor, der den Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren und Jahrzehnten entscheidend beeinflussen wird: die Demografie und der damit verbundene Fachkräftemangel. „Der demografische Wandel schlägt zunehmend am Arbeitsmarkt durch. Pro Jahr verschwinden durch die Alterung über 300.000 Menschen vom Arbeitsmarkt, und wenn die Babyboomer in Rente gehen, werden es noch viel mehr“, prognostiziert IAB-Forscher Weber. Bislang ließ sich der Effekt durch Zuwanderung und eine steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älteren kompensieren. Doch das funktionierte nur, weil der demografische Wandel noch nicht auf vollen Touren lief.