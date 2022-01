Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will demnächst die von der Ampel-Koalition vereinbarte Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf den Weg bringen. „Wir werden den Mindestlohn in diesem Jahr auf zwölf Euro anheben“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Berlin. „Der Gesetzentwurf wird von mir in Kürze vorgelegt.“