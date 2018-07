Arbeitsminister Heil: Flexiblere Arbeitszeiten dürfen nicht zu Ausbeutung führen

Das Arbeitszeitgesetz sei in Deutschland 1919 eingeführt worden, so Heil weiter, also bald hundert Jahre alt. „Acht Stunden Arbeit, acht Stunden Freizeit, acht Stunden Schlaf – so ganz bekloppt finde ich die Idee immer noch nicht“, sagte der Arbeitsminister der WirtschaftsWoche.



