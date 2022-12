Arbeitsminister: Heil gegen Erhöhung des Rentenalters über 67 Jahre

„Das würde zu Lasten der jüngeren Generation gehen, die nach den Babyboomern in Rente geht. Das will ich nicht, und das hat die Ampel im Koalitionsvertrag ausgeschlossen.“ Das gesetzliche Rentenalter in Deutschland sei im internationalen Vergleich mit 67 Jahren ab 2031 schon sehr hoch. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich vor kurzem dafür ausgesprochen, dass mehr Menschen erst mit 67 Jahren in Rente gehen.