Arbeitsminister Hubertus Heil kritisiert Continental für „radikales Jobabbau-Programm“

Die geplante Schließung der Reifenproduktion von Continental im Werk Aachen stößt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil übel auf. „Es ist ohne Frage so, dass die Automobilbranche von der Coronakrise hart getroffen ist und zusätzlich in einem Transformationsprozess steckt“, sagte der SPD-Politiker der „Rheinischen Post“ (Samstag). „Trotzdem habe ich kein Verständnis für ein radikales Jobabbau-Programm in diesem Bereich.“ Das betreffe auch den Continental-Standort Aachen, „der ja schwarze Zahlen geschrieben hat“.