Arbeitsrecht Wirtschaft beklagt Bürokratie durch Brückenteilzeit

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts gingen im Jahr 2017 rund 11,6 Millionen Personen einer Teilzeittätigkeit nach. 10,6 Prozent von ihnen betrachteten die Teilzeitarbeit als Notlösung. Sie gaben als Grund für ihre Teilzeittätigkeit an, keine Vollzeitstelle gefunden zu haben. 14,5 Prozent der teilzeitbeschäftigten Männer und knapp 9,5 Prozent der Frauen waren eigentlich auf der Suche nach einem Vollzeitjob. Wie viele dieser unfreiwilligen Teilzeitbeschäftigten zuvor beim selben Arbeitgeber in Vollzeit beschäftigt waren, der ihnen die Rückkehr in Vollzeit nun verweigert, geht aus dieser Aufstellung allerding nicht hervor. Eine Pflicht, Arbeitnehmern, die von Anfang an in Teilzeit eingestellt wurden, eine Vollzeitbeschäftigung anzubieten, sieht auch das neue Gesetz nicht vor.