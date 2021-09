Arbeitswelt von morgen Das Gegenteil von „Stromberg“

Dieser Artikel ist Teil unserer Serie zur Bundestagswahl 2021. Wir folgen der längsten IC-Strecke Deutschlands – vom Südwesten bis in den Nordosten. Nächster Halt: Aufbruch – Fahrt durch eine unterschätzte Republik



Der Betonboden ist besenrein, nirgends liegen Nägel oder Schrauben herum. Die Baustelle ist fertig für den Innenausbau. Oben am Gebäude montieren zwei Arbeiter bereits die letzten Fassadenelemente. Ein Kran hebt die Fensterscheibe zusammen mit dem Wandpanel hoch, die beiden Bauarbeiter manövrieren es langsam an die richtige Stelle und befestigen sie. Die Zukunft des Versicherers Debeka in Koblenz Gestalt an.