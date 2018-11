Architekt der „schwarzen Null“ Werner Gatzer warnt vor Brexit und Handelsstreit

Er wird diese Woche mit seiner Truppe den sechsten Haushaltsplan ohne neue Schulden in Folge unter Dach und Fach bringen - der Bundestag will das Werk Freitag beschließen. Sein Büro ist einmal gestrichen worden, sonst ist alles so geblieben wie vor dem Kurzzeit-Abschied. Er hat seit 13 Jahren, als er erstmals die Aufgabe übernahm, auch die gleichen Möbel. Auf dem Schreibtisch steht ein Keramik-Geißbock.´

Die Haushaltswoche ist traditionell ein Höhepunkt im Parlament, es kommt zum Schlagabtausch über alle Einzeletats. Die Bundesregierung plant mit Einnahmen und Ausgaben von 356,4 Milliarden Euro, rund 13 Milliarden Euro mehr als in diesem Jahr. Es gibt reihenweise Kritik an dem Haushalt - vom Geldverteilen nach dem Gießkannenprinzip bis hin zur fehlenden großen Steuerreform oder zu geringen Investitionen in Infrastruktur und Schulen. Gatzer hält sich beim Treffen in seinem Büro dazu bedeckt - er ist Diener seines Ministers und Vollstrecker des Koalitionsvertrags, er muss das alles in Ausgaben übersetzen.