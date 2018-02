ARD-Deutschlandtrend: Großteil der Bürger will Gabriel als Außenminister behalten

In der Wählergunst legen Union und SPD leicht zu. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 34 Prozent der Wählerstimmen, die SPD auf 17 Prozent - das ist für beide ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Für die AfD würden sich 14 Prozent entscheiden (minus 1), für die Grünen zwölf (-1), die Linke zehn (-1) und die FDP neun Prozent (unverändert).