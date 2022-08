ARD-Deutschlandtrend SPD fällt in Umfrage auf schwächsten Wert seit einem Jahr – FDP kommt nur noch auf sieben Prozent

Die SPD sinkt in der Gunst der Wähler im ARD-„Deutschlandtrend“ mit 17 Prozent auf ihren schwächsten Wert seit Juli vergangenen Jahres – also einen Stand noch vor der Bundestagswahl vom September. Das ist ein Minus von zwei Prozentpunkten gegenüber der Infratest-Dimap-Befragung vom Juli. Es ist zugleich ihr schlechtester Wert in den Befragungen anderer Institute binnen einer Woche: Dort lag sie bisher zwischen 18 und 21 Prozent.