ARD-Deutschlandtrend: SPD und Union legen in Umfrage zu

In der Liste der beliebtesten Politiker liegt der geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel mit 65 Prozent (plus drei) Prozent Zustimmung weit vorn. Kanzlerin Angela Merkel landet bei 52 Prozent (plus drei), der bisherige Chef des Kanzleramtes und designierte Wirtschaftsminister Peter Altmaier bei 46 Prozent (plus sechs) und SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles bei 35 Prozent (plus acht).