ARD-Sommerinterview: CDU-Kanzlerkandidat Laschet: „Für Steuererleichterung haben wir nicht das Geld“

Zudem kündigte Laschet an, im Falle eines Wahlsieges das Bundeskabinett mit unterschiedlicheren Personen zu besetzen, als dies bisher der Fall ist - dazu gehöre nicht nur die Parität zwischen Männern und Frauen. „Es zählt am Ende, dass sich die Vielfalt der Union widerspiegelt“, sagte er und verwies auf regionale Ausgewogenheit. Sowohl in der Verwaltung als auch der Spitze der Regierung müsse „Diversität ein Prinzip“ sein.