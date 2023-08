ARD-Sommerinterview Merz über Zusammenarbeit mit AfD: „Ein Nein ist ein Nein”

27. August 2023 | Quelle: dpa

CDU-Parteichef Friedrich Merz beim ARD-Sommerinterview im «Bericht aus Berlin». Bild: Bild: dpa

CDU-Chef Friedrich Merz hat eine Zusammenarbeit seiner Partei mit den Rechtspopulisten von der AfD erneut auf allen politischen Ebenen ausgeschlossen. „Wir haben eine klare Beschlusslage in der CDU. Wir arbeiten mit der AfD nicht zusammen. Nicht in den Parlamenten, nicht in den Kommunalvertretungen”, sagte Merz am Sonntag im ARD-„Sommerinterview” in Berlin. Auf Nachfrage von Hauptstadtbüroleiterin Tina Hassel, ob dies auch für die kommunale Ebene gelte, ergänzte er: „Ein Nein ist ein Nein. (...) Auch auf kommunaler Ebene.”