ARD-Sommerinterview Söder sieht aktuell keine neue CSU-Chance auf Kanzlerkandidatur

CSU-Chef Markus Söder sieht für sich und die CSU derzeit keine Chance auf eine Kanzlerkandidatur in drei Jahren. Im ARD-„Sommerinterview“ verwies er am Sonntag auf die starke Rolle von Friedrich Merz: „Er ist der Chef der CDU, er ist der Chef in der Opposition.“ Er und Merz arbeiteten „klasse zusammen“, und Merz mache eine sehr gute Arbeit als Oppositionsführer, betonte Söder.