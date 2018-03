ARD-Talkshow: Kramp-Karrenbauer klingt bereits ein bisschen wie Merkel

Sollte ungefähr heißen: Diese beiden stünden in ihren Parteien für Flügel, die noch in der vorherigen Großen Koalition Minderheits-Positionen gewesen, nun aber prominent in der Regierung vertreten seien. „Die CDU ist den CSU-Vorstellungen zur Flüchtlingspolitik beigetreten, die SPD auch“, beantwortete Alexander Anne Wills provokant gemeinte Eingangsfrage „Bekommen wir bayerische Verhältnisse in der Flüchtlings- und Integrationspolitik in ganz Deutschland?“ noch etwas provokanter.