ARD-Umfrage Union und SPD rutschen auf Rekordtief – AfD vor SPD

In der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung verliert die Union gegenüber dem Vormonat drei Prozentpunkte und rutscht auf 26 Prozent. Die SPD büßt ebenfalls drei Punkte ein und kommt auf 15 Prozent. Sie fällt damit hinter die AfD, die unverändert 16 Prozent erhielte, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre.