Armin Laschet und die Kanzlerschaft Das sind die 3 Szenarien für die CDU nach der Wahl

Auch wenn Söder mit seinem Putschversuch an der großen Schwesterpartei scheitert, bleibt offen, wie in diesem Szenario dann am Dienstag das Abstimmungsergebnis bei der Wahl zur Fraktionsspitze ausfallen würde. Die CSU-Abgeordneten dürften im Verhältnis zur CDU in der neuen Fraktion an Gewicht und Stimme gewinnen. Es kommt dann darauf an, ob Spahn sich trotz Unterstützungssignalen aus der CSU sicher genug fühlt, den Bruch mit Laschet zu riskieren und gegen ihn anzutreten – mit offenem Ende. Je dichter Laschet jedoch an Scholz liegt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit dieser Option.