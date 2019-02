 Arne Schönbohm: BSI-Chef hält sich aus Streit um Huawei und 5G heraus

MünchenDie Cyberwächter des Bundes wollen öffentlich keine Empfehlung für oder gegen den Ausschluss des chinesischen Mobilfunkausrüsters Huawei vom Aufbau des 5G-Netzes aussprechen. „Das ist eine politische Entscheidung, sagte Arne Schönbohm, Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), an diesem Donnerstag in München.