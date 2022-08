Arroganz und Ausfälle Stratege Scholz ist schlecht auf den Krisenwinter vorbereitet

Kommentar von Cordula Tutt 18. August 2022

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Bild: dpa Bild:

Der Kanzler gilt als kluger Stratege, so hat er es fast wider Erwarten ins höchste Regierungsamt geschafft. Nun aber zeigen sich erneut große Lücken – in seinem Menschenverstand wie im Verständnis für Menschen. Wer sich so schlecht verständlich macht, bekommt in der Energiekrise im Winter ein Problem. Ein Kommentar.