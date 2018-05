Arztbehandlung per Video: Warum der große Boom in der Telemedizin wohl ausbleiben wird

Man konnte am Dienstag in Erfurt aber auch den Eindruck gewinnen, dass es der Bundesärztekammer ganz Recht wäre, wenn der Zug in Richtung Telemedizin nicht ganz so schnell Fahrt aufnimmt. Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery war besonders wichtig in seiner Auftaktrede zu betonen, dass mit Hilfe der Telemedizin Patienten nun nicht in „vermeintlich einfache und kostengünstige Lösungen gedrängt werden“.