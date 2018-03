Asia Business Insights: China greift das Erfolgsrezept der deutschen Wirtschaft an

Während das Land unter Staatspräsident Xi Jinping davon träumt, Weltmacht zu werden, verliert Europa an weltweiter Bedeutung. Die Debatte über Protektionismus in China nehmen an Bedeutung zu, auch weil chinesische Firmen zunehmend bei ausländischen Konkurrenten einsteigen. Das jüngste Beispiel ist der Einstieg von Geely als größter Aktionär bei Daimler.