Asien-Vordenker: „Die Herrschaft des Westens geht zu Ende“

In Deutschland ist China in den vergangenen Jahren eher mit Schlagzeilen über geklaute Produkte aufgefallen.

Ach, das ist doch eine alte Geschichte. Es mag da Probleme gegeben haben, aber die werden verschwinden. Die jüngsten Statistiken zeigen, dass China mittlerweile bei den wissenschaftlichen Ergebnissen die weltweite Nummer 1 ist. In China wird mehr Forschung betrieben als in den USA. Und das Projekt Made in China 2025 wird diese Entwicklung noch verstärken. In 20 Jahren wird China der unerbittlichste Verteidiger geistigen Eigentums sein – weil es schlicht im Interesse Chinas liegen wird.