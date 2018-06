Asyl-Ankerzentren in Deutschland: Treffen der Innenminister endet ohne einheitliche Linie

Quedlinburg/BerlinDie Innenminister von Bund und Ländern haben sich trotz mehrtägiger Diskussion nicht auf eine einheitliche Linie zu den umstrittenen Asyl-Ankerzentren einigen können. „Ich bin überzeugter Föderalist und deshalb machen wir das für jedes Bundesland so, wie es das Bundesland möchte“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag in Quedlinburg nach einem Treffen mit seinen Länderkollegen.