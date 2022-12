Asyl Merz befürwortet Schutzstatus für iranische Flüchtlinge

02. Dezember 2022 | Quelle: dpa

CDU-Chef Friedrich Merz im Bundestag. Bild: Bild: dpa

CDU-Chef Friedrich Merz hat sich dafür ausgesprochen, Iranern, die vor der Gewalt in ihrem eigenen Land fliehen, in Deutschland Schutz zu gewähren. Die Demonstrationen im Iran verdeutlichten auch den Wert der Freiheit in Deutschland, betonte Merz gestern Abend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner Spezial”.