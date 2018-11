Asyl Zahl der Schutzsuchenden in Deutschland gestiegen

WiesbadenIm vergangenen Jahr haben sich mehr Schutzsuchende in Deutschland aufgehalten. Am 31. Dezember 2017 waren 1,7 Millionen Schutzsuchende im Ausländerzentralregister registriert, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das waren fünf Prozent mehr als im Vorjahr.