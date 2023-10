Asylbewerber Schulze: Sachleistungen sind hoher bürokratischer Aufwand

01. Oktober 2023 | Quelle: dpa

«Wir müssen Fluchtursachen bekämpfen, nicht Flüchtlinge. Niemand flieht freiwillig», sagt Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Bild: Bild: dpa

Entwicklungsministerin Svenja Schulze sieht eine Umwandlung von Geld- in Sachleistungen für Asylbewerber kritisch. „Sachleistungen sind ein hoher bürokratischer Aufwand. Deshalb wird es so gut wie nicht gemacht”, sagte die SPD-Politikerin der „Bild am Sonntag”.