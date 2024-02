Asylbewerber Streit um Bezahlkarte: Kretschmann fordert Rechtssicherheit

20. Februar 2024 | Quelle: dpa

Im Streit um eine Bezahlkarte für Asylbewerber hat sich der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu Wort gemeldet. Bild: Bild: dpa

In der Debatte um die Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf eine rechtssichere Einführung gedrängt. „Ich bin da klar aufgestellt: Die muss rechtssicher sein”, sagte der Grünen-Politiker nach einer auswärtigen Sitzung des Kabinetts in Brüssel. Man könne es sich nicht leisten, dass die Karte eingeführt und dann erfolgreich beklagt werde. „Dann zeigen wir ja wieder, dass der Staat in solchen Fragen nicht handlungsfähig ist.”