Asylpolitik: Baden-württembergischer Minister vergibt Gartenschau für gute Flüchtlingsarbeit

Stuttgart/EllwangenEine Gartenschau als Belohnung für gute Flüchtlingsarbeit? Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) steht in der Kritik, weil er die Vergabe der Landesgartenschau 2026 an Ellwangen an den Verbleib der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in der Kommune geknüpft haben soll.