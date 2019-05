Asylpolitik: Bamf-Chef verteidigt Ankerzentren für Asylsuchende

MünchenDer Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Hans-Eckhard Sommer, hat die Einführung von sogenannten Ankerzentren für schnellere Asylverfahren verteidigt. „Das Prinzip, was dahinter steht, ist durch und durch richtig“, sagte er am Montag vor Journalisten in München. Ankerzentren seien die konsequente Fortentwicklung der früheren Aufnahmeeinrichtungen. In den Ankerzentren könnten viele Asylverfahren deutlich beschleunigt werden, in „teils unter zwei Monaten“ hätten die Antragsteller eine finale Entscheidung.