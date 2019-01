 Asylpolitik: Bundesregierung will Mehrfachidentitäten bei Asylbewerbern verhindern

Name und Registrierungsnummer im Ausländerzentralregister sollten künftig stets gemeinsam übermittelt werden. So soll zum Beispiel verhindert werden, dass Personen etwa mit arabischen Namen in unterschiedlicher Schreibweise registriert und die Einträge nicht miteinander in Verbindung gebracht werden können. Auch fehlende Identitätspapiere hätten weniger gravierende Auswirkungen. Seehofer sprach von einem „Meilenstein für die digitale Grundversorgung der Asylverfahren“.