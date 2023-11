Asylpolitik „Deutschland kann jemanden in einen Flieger setzen – ob er aussteigen darf, entscheiden andere“

Warum?

Die Lebensbedingungen in Bezug auf einen guten Arbeitsmarkt, einen funktionierenden Rechtsstaat und Gewaltfreiheit sind in Deutschland im Vergleich zu vielen Staaten um ein Vielfaches besser. Die Menschen leben lieber in Deutschland prekär als in ihrem Herkunftsland. Man kann versuchen, Druck auszuüben, zum Beispiel durch Beschränkung der Arbeitsmöglichkeiten oder der Sozialleistungen. Das mag in manchen Fällen auch helfen. Aber ich sage es mal überspitzt: Unter die Rückkehrbedingungen in Afghanistan bekommen wir die Lebensverhältnisse in Deutschland nicht gedrückt. Und das kann aus rechtsstaatlicher Sicht auch definitiv nicht das Ziel sein.