Asylpolitik: Integrationsgipfel ohne Heimatminister Seehofer

BerlinBundesinnenminister Horst Seehofer will am 10. Integrationsgipfel im Bundeskanzleramt nicht teilnehmen und zieht damit Kritik auf sich. Ein Sprecher seines Ministeriums erklärte am Dienstag, Seehofer werde bei der Veranstaltung am Mittwoch vom Parlamentarischen Staatssekretär Marco Wanderwitz (CDU) vertreten. Seehofer soll ihn schon Anfang Juni gebeten haben, den Termin für ihn wahrzunehmen.