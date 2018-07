Asylpolitik: SPD-Chefin Nahles: „Söder hat Kreide gefressen“

Auch nach rund 100 Tagen im Amt kommt die SPD unter Nahles' Führung bisher nicht heraus aus dem bundesweiten Umfragetief – und kann auch kaum vom Unionsstreit in der Asylpolitik profitieren. Nahles lobte zum Auftakt einer zweitägigen Sommerreise in Bayern die Arbeit der Bundespolizei. Der Bund habe gerade in den personellen Ausbau investiert. „Die Aufgabenfelder der Bundespolizei sind stark gewachsen“, sagte Nahles. Derzeit gibt es bundesweit 6200 Auszubildende bei der Bundespolizei, davon rund 2200 in Bamberg.