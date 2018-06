Asylrecht: SPD plant kein neues Migrationskonzept – entgegen vorheriger Ankündigung

Die SPD sei für ein gemeinsames europäisches Asylrecht, sagte Högl weiter. Eine Zurückweisung von Flüchtlingen an den Grenzen lehnt die Partei demnach ab. „Wenn wir jetzt flächendeckend an der Grenze kontrollieren, machen wir das kaputt, was eine Errungenschaft in Europa ist, nämlich unsere offenen Grenzen.“ Dies zöge Grenzschließungen in anderen Ländern nach sich: „Und am Ende landen die Flüchtlinge dann wieder nur an den Außengrenzen der EU.“