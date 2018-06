Asylstreit: Merkel lehnt deutsche Alleingänge in der Asypolitik ab

BerlinKanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich im Streit um die Zurückweisung von Asylbewerbern an der Grenze noch nicht bewegt. „Mir liegt daran, es in Europa gemeinsam zu beschließen und nicht unilateral zu agieren“, sagte Merkel am Dienstag auf die Frage, welche Schlüsse sie aus der Unterstützung vieler Unionspolitiker für einen entsprechenden Vorschlag von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ziehe.